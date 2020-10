Zwischen dem 16. und 20. September 2020 bedienten sich Diebe an zwei Weinbergen in Obervolkach (Landkreis Kitzingen) im Flurbereich Stettenberg. Die beiden Felder liegen nebeneinander und grenzen an der Westseite des Waldgebietes Stöckach an.

Die bisher unbekannten Personen haben circa 360 Kilogramm Weintrauben gestohlen, wie die Polizei berichtet. Derzeit ermittelt sie noch nach den Dieben.

Trauben-Diebe in Volkach: Diebe gingen systematisch vor

Die Unbekannten klauten etwa 360 Kilogramm Weißburgunder, Spätburgunder und Bacchustrauben von den Weinbergen. Es wird vermutet, dass die Ernte tagsüber oder bei Dämmerung durchaus professionell mit entsprechenden Arbeitsmaschinen vorgenommen worden sein könnte. Die Diebe hatten gezielt nur teilweise die Trauben an den Weinstöcken am Anfang der Zeilen und nicht komplett abgeerntet.

Deshalb fiel die Wein-Ernte 2019 so gering aus.

Den beiden Winzern ist ein Schaden von etwa 1000 Euro entstanden. Die Weinreben hatten bereits während der Mai-Fröste schon stark gelitten, weshalb die Besitzer dieses Jahr einen doppelten Verlust verzeichnen.

Die Polizeiinspektion Kitzingen bittet um Hinweise der Bevölkerung, unter der Telefonnummer 09321-1410 können Auffälligkeiten gemeldet werden.









sh