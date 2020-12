Wie kann man es schaffen, in der momentanen Pandemiesituation qualifizierte und motivierte Auszubildende mit lokalen Unternehmen zusammenzubringen? Diese Frage stellte sich der Arbeitskreis der Berufsinformationstage Kitzingen (BIT KT), der aus den Veranstaltern, Stadt und Landkreis Kitzingen, dem Koordinator, AOK, und Vertretern von Schulen und der Arbeitgeber, besteht, wie es in einem Presseschreiben der Stadt heißt.

Gemeinsam wurden mögliche Veranstaltungsformate abgewogen, die Entscheidung sei dann sehr deutlich auf ein digitales Format gefallen. Die virtuelle BIT KT 2021 wird eine Woche, vom 5. bis 12. Februar 2021, online sein.

Derzeit werden in der Stadt und im gesamten Landkreis Kitzingen potenzielle Aussteller akquiriert, die ihre Ausbildungsberufe digital vorstellen werden. Neben den digitalen Angeboten an den Messeständen der einzelnen Arbeitgeber, wie z.B. Imagevideos, digitale Gewinnspiele, bieten die Veranstalter ergänzend pro Ausstellungstag noch ein zusätzliches Veranstaltungs-Highlight an. So wird zum Beispiel an einem der Messetage der Schwerpunkt auf dem Thema "Bewerbungs-Coaching" liegen, mit entsprechenden Tutorials. Und am letzten Messetag, Freitag, 12. Februar, wird es eine Live-Chat-Möglichkeit mit allen Arbeitgebern geben.

Weitere Infos bei Claudia Biebl, E-Mail: claudia.biebl@stadt-kitzingen.de und Sven Kelber, E-Mail: sven.kelber@by.aok.de