Verursacher gesucht: Unfallflucht in Kitzingen und Schwarzach

Zwei Unfallfluchten meldet die Polizei in ihrem Bericht und bittet um Hinweise zu den Verursachern oder deren Fahrzeugen:

Am Dienstag zwischen 7 Uhr bis 7.45 Uhr stieß ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Moltkestraße mit seinem Fahrzeug gegen die Frontschürze eines geparkten Opels. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort und hinterließ einen Schaden von etwa 1500 Euro.

Bereits am Samstag gegen 11 Uhr bog ein 78-Jähriger mit seinem Opel von der Hauptstraße nach links in die Schwarzacher Straße ein. Gleichzeitig bog eine unbekannte Autofahrerin von der Schwarzacher Straße aus nach links in die Hauptstraße ab und missachtete die Vorfahrt des Opels.

Beide Autos berührten sich. Anschließend entfernte sich die Frau mit ihrem grauen Pkw mit dem Teilkennzeichen aus dem Landkreis Kitzingen (KT-?) unerlaubt vom Unfallort. Der Verursacherin wird mit einem scheinbaren Alter von circa 40 Jahren, etwa 165 cm groß, einer schlanken Figur und dunkelblonden Haaren beschrieben. Es entstand ein Schaden von etwa 600 Euro.

Hinweise an die Polizei in Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.