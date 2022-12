Am Montagabend (12. Dezember 2022) ist es gegen 22.45 Uhr zu einer Verkehrskontrolle in Kitzingen gekommen. Eine Streifenbesatzung hielt einen mit vier männlichen Personen besetzten Wagen an. Dabei stach den Beamten der Beifahrer ins Auge, der offensichtlich Betäubungsmittel konsumiert hatte.

Als die Beamten den 16-jährigen Beifahrer aufforderten, aus dem Wagen zu steigen, da sie eine Durchsuchung vornehmen wollten, versuchte der Jugendliche zu flüchten. Allerdings konnten ihn die Polizisten schnell einholen und ihn festnehmen. Da sich der 16-Jährige zur Wehr setzte, zog sich einer der Beamten leichte Verletzungen bei der Festnahme zu.

16-jähriger Beifahrer unter Drogeneinfluss: Er will fliehen, doch kommt nicht weit

Unterdessen trafen weitere Funkstreifen zur Unterstützung ihrer Kollegen ein. Bei der anschließenden Durchsuchung traten knapp 70 Gramm an Betäubungsmitteln zum Vorschein. Nach kurzer Rücksprache mit dem Staatsanwalt folgte eine Wohnungsnachschau, bei der noch ein Wurfstern sowie illegale Böller aufgefunden wurden. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen konnte der junge Mann seinen Erziehungsberechtigten übergeben werden.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der begangenen Delikte eingeleitet. Außerdem erging noch eine Anzeige gegen einen weiteren 16-jähirgen Fahrzeuginsassen, bei dem ebenfalls eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden wurde. Das berichtet am Dienstag (13. Dezember 2022) die Polizeiinspektion Kitzingen.