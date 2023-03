Polizisten der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried hatten am Sonntagmorgen (12. März 2023) alle Hände voll zu tun: Im Stundentakt gingen ihnen auf der A3 Fahrzeuge ins Netz, die sich nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit hielten.

Innerhalb drei Stunden mussten die Beamten insgesamt vier Fahrer anhalten, die mit ihrem Wagen zu schnell unterwegs waren. Spitzenreiter war ein Fahrzeug aus dem Raum Frankfurt. Dieses war mit einer Geschwindigkeit von 160 Kilometer pro Stunde in einem Bereich unterwegs, in dem lediglich 80 Kilometer pro Stunde erlaubt sind.

Geschwindigkeitskontrolle auf A3 - gleich vier Verstöße innerhalb kürzester Zeit

Dabei spielten sich die Verstöße allesamt im Fahrverbotsbereich ab. Die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried betitelte die Situation als "auffällig": Solche Vergehen würden in einem so kurzen Zeitraum und in der Höhe nicht sehr oft vorkommen.

Das hat nun Konsequenzen: Die Überschreitungen, die sich von 45 bis 80 Kilometer pro Stunde über den erlaubten Geschwindigkeiten befanden, werden mit Bußgeldern von 320 bis 1400 Euro geahndet. Außerdem stehen Fahrverbote von ein bis drei Monaten und zwei Punkte in Flensburg im Raum.

