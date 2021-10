Kitzingen vor 11 Minuten

VdK am Wilden Kaiser in Tirol

Den Wilden Kaiser und sein Tiroler Umfeld erkundete eine Reisegruppe des VdK-Ortsverbandes Kitzingen sieben Tage lang. Unter Führung von Reiseleiterin Renate Goller startete man vom Standquartier Hotel Edelweiß in Hochfilzen zu Ausflügen zum Pillersee, Kitzbühel, Zell am See, Wagrain und Jägersee. Mit dem Sessellift konnte man zum Jakobskreuz auf der 1456 Meter hohen Buchsteinwand fahren. Im begehbaren Kreuz bot sich in 40 Metern Höhe ein traumhafter Ausblick auf die Lofener Berge. Ein weiterer Ausflug führte zum Achensee, dem größten der Tiroler Seen. Eine Panoramaschifffahrt auf diesem glitzernden Juwel führte nach Pertisau, um sich dann auf einem Alpengenusshof mit Tiroler Schmankerln zu stärken. Durch das beeindruckende Alpenpanorama um den Ort Walchsee fuhr der Bus durch das Thierseer Tal nach Kufstein. Ein Erinnerungsfoto am Standbild von Karl Ganzer, dem Schöpfer des berühmten Kufsteinliedes durfte nicht fehlen. In der Kirche von Fieberbrunn versammelte sich die Kitzinger Reisegruppe zu einem Gedenken an den verstorbenen VdK-Ehrenvorsitzenden Gustav Patz. Anschaulich erklärte der Reiseführer im Biathlonstadion von Hochfilzen die Rennstrecke, die im Winter tausende Zuschauer anlockt. Der Wochenmarkt in St. Johann in Tirol verwandelte sich in einen Tummelplatz für Genießer. Eine Rundfahrt ließ die landschaftlichen Schönheiten und kulturellen Höhepunkte der Ferienregion Wilder Kaiser erleben. Auf dem Weg nach Haue besuchte man noch den "Wilden Käser" im Kaiserbachtal, um Käsespezialitäten aus Tirol mit heim zu nehmen.