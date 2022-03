Nach vier Stunden Faszination und Feiern schminkte sich Mechthild Lavette ab. Direkt auf der Bühne, vor den Augen der Zuschauer, verwandelte sich die Gastgeberin der „Varieté for Charity“ zurück in den Mann, der zum mittlerweile 30. Mal zur Kultnacht im Sinne von Toleranz und Völkerverständigung eingeladen hatte.

Thomas Sauerbrey, Inhaber des Handthaler Brunnenhofs, ging in der Nacht zum Sonntag noch einmal durch die Reihen der Zuschauer. „Ich habe nur frohe Menschen getroffen, das war einfach wunderschön“, sagte Sauerbrey am nächsten Morgen. „Zum Glück haben wir es gewagt.“

Sauerbrey und sein Partner Christian Hemmert hatten lange hin und her überlegt, ob sie die Varieté-Show nach zwei Jahren Corona-Pause heuer wieder stattfinden lassen sollten. Mit einem ausgeklügelten Hygienekonzept und festgelegten Laufwegen in der Steigerwaldhalle gingen sie schließlich ans Werk.

Einsatz wird belohnt

Ihr Einsatz wurde belohnt. Alle Plätze in der Halle – wegen Corona durfte nicht so eng bestuhlt werden wie sonst – waren reserviert. „Leider konnten einige Tickets am Ende doch nicht eingelöst werden, weil Menschen zum Beispiel kurzfristig erkrankten“, bedauert Sauerbrey.

„Aber diejenigen, die da waren, haben so viel Applaus gespendet wie sonst die randvolle Halle.“ Sie erlebten unter anderem Travestie-Star Elke Winter in Höchstform, das freche Frauen-Kabarett „Die Puderdose“, Großillusionisten, Akrobaten und Jongleure, die atemberaubendes Können zeigten.

Am Ende waren Künstler, Publikum und Veranstalter glücklich darüber, dass mit der Varieté for Charity endlich wieder Kultur im größeren Stil erlebbar war. „Ob in Wiesentheid oder woanders, muss man sehen“, kündigte Thomas Sauerbrey an, „aber es wird auf jeden Fall nächstes Jahr wieder eine Varieté for Charity geben!“ Der Erlös des Abends geht zum Teil an die Wiesentheider Nachbarschaftshilfe „Zeit füreinander“, die laut ihrer Vorsitzenden Irene Hünnerkopf aktuell ukrainische Flüchtlinge in unserer Region unterstützt.