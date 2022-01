Kitzingen vor 1 Stunde

Unfallflucht war schnell geklärt

Am Donnerstagmorgen ereignete sich in der Marktbreiter Straße in Kitzingen eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr gegen einen Betonpfosten auf einem Tankstellengelände und flüchtete im Anschluss mit seinem Pkw. Über das durch die Polizeibeamten ermittelte Kennzeichen konnten aber ein 64-jähriger Mann sowie dessen Fahrzeug ausfindig gemacht werden.