Wiesentheid vor 18 Minuten

Unfallflucht in Untersambach

Am Freitag kurz vor 18 Uhr ereignete sich in der Sambachstraße auf Höhe der Hausnummer 22 in dem Wiesentheider Ortsteil Untersambach ein Verkehrsunfall. Dabei wurde ein geparkter Mercedes an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Laut Polizeibericht entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Der bislang unbekannte Verursacher machte sich aus dem Staub, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.