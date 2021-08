Kitzingen vor 30 Minuten

Unfallflucht in Kitzingen

Am Freitag gegen 10 Uhr wurde auf dem Parkplatz vor einem Einkaufsmarkt in der Max-Planck-Straße 8 in Kitzingen ein grauer Wagen der Marke Seat Arona angefahren und dabei die vordere Stoßstange erheblich beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.