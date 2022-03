Zu einer Unfallflucht am es in der Güterhallstraße in Kitzingen. Laut Polizeibericht parkte ein Autofahrer seinen Audi am Freitag gegen 8 Uhr dort. Als er am Samstag gegen 12 Uhr zu dem Wagen zurückkehrte, bemerkte er frische Unfallspuren an der Fahrzeugseite. Ein Unbekannter hatte offenbar den Wagen touchiert und Unfallflucht begangen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere 100 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.

Vorschaubild: © Heiko Becker