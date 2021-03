Am Montag zwischen 11.48 und 11.58 Uhr ereignete sich in der August-Gauer-Straße in Kitzingen auf dem Globus-Parkplatz eine Unfallflucht. Ein Verkehrsteilnehmer stieß dort laut Polizeibericht mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten VW-Touran. Dieser wurde an der rechten hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher floh und ließ einen Schaden von etwa 1000 Euro zurück.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.