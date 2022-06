Volkach vor 35 Minuten

Unfallflucht auf dem Aldi-Parkplatz: Schaden durch Einkaufswagen verursacht?

Bereits am 11. Juni zwischen 15.30 und 16 Uhr ereignete sich "Im Seelein" in Volkach eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte auf dem Aldi-Parkplatz einen ordnungsgemäß geparkten weißen BMW 118 an dessen Heckstoßstange.