Gnodstadt vor 56 Minuten

TSV Gnodstadt im Rauten-Olymp angekommen

"Der TSV Gnodstadt, Rauten-Flaggschiff im Fußballkreis Würzburg" - mit diesen Worten begrüßte der Kreisehrenamtsbeauftragte des Fußballkreises Würzburg, Ludwig Bauer, die Vereinsmitglieder des TSV Gnodstadt bei der Jahreshauptversammlung im Sportheim. Als erstem Verein im Fußballbezirk Unterfranken und somit auch im Kreis Würzburg hatte er die höchste Auszeichnung des Bayerischen Fußballverbandes für Fußballvereine die Silberne Raute in der Endstufe als Gütesiegel für 20 Jahre mitgebracht. Ludwig Bauer schilderte die Stationen des TSV von der ersten Verleihung der Silbernen Raute und dem Aufstieg in die Rautenliga am 21. Dezember 2002 bis zum Aufstieg in den Rautenolymp 2017, der nun im Rahmen der Kriterien der Raute wiederholt wurde und nunmehr wieder für fünf Jahre gelten wird Zeugnis für diese tolle Leistung geben die nunmehr 8 verschiedenen Rautenurkunden, die das Sportheim schmücken und den Besuchern auf die hohe Leistungsqualität des TSV Gnodstadt hinweisen. Durch Georg Stadelmann, dem Vereinsehrenamtsbeauftragter der ersten Stunde, erfüllte der TSV in den 20 Jahren immer die Kriterien in den Bereichen Ehrenamt, Jugendarbeit, Breitensport und Prävention, wobei im Fußballkreis Würzburg bisher 84 Vereine einmal den Start mit der Silbernen Raute versuchten, aber viele die oft nicht einfachen Bedingungen für die Rautequalifizierung nicht mehr erfüllen können, so dass es schon eine Ehre ist sich mit dieser höchsten Auszeichnung für Fußballvereine schmücken zu dürfen. Gute Restaurants bekommen Sterne und gut geführte Fußballvereine diese höchste Auszeichnung des Bayerischen Fußballverbandes.