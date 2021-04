Die Aktion "Testen und Einkaufen im Volkacher Einzelhandel", die am vergangenen Wochenende Premiere hatte, stieß auf großen Zuspruch, sodass sich das Stadtmarketing und der Gewerbeverband Volkach in Zusammenarbeit mit der Riemenschneider-Apotheke entschlossen haben, diese Aktion nicht nur am Freitag, 30. April, zu wiederholen, sondern bis auf Weiteres regelmäßig stattfinden zu lassen.

Es wurden folgende Zeiten festgelegt: freitags: Einkaufszeit 13 bis 18 Uhr, Testzeit 13 bis 16 Uhr; samstags: Einkaufszeit 10 bis 16 Uhr, Testzeit 10 bis 13 Uhr.

Terminbuchung erwünscht

Wegen des Feiertages am Samstag, 1. Mai, wird in dieser Woche ausschließlich am Freitag, 30. April, getestet und zwar zwischen 13 und 16 Uhr in der Teststation auf dem Marktplatz, eingekauft werden kann dann zwischen 13 und 18 Uhr. Der Test ist 24 Stunden gültig.

Eine Terminbuchung für den Test ist unter www.ia.de (Apotheke am Einkaufspark anwählen, die Tests werden zu den untengenannten Zeiten jedoch am Marktplatz durchgeführt) wünschenswert; Kurzentschlossene können sich auch spontan vor Ort testen lassen. Der Personalausweis muss vor der Testung vorgelegt werden.

Die Stadt Volkach weist in diesem Zusammenhang nochmals auf das Maskengebot in der Altstadt hin und auf die Tatsache, dass auch vor dem jeweiligen Geschäft beim Warten auf den Einlass das Tragen einer FFP2-Maske und Abstand erforderlich sind.