Nordheim vor 21 Minuten

terroir f in Nordheim: Mehr als nur ein Aussichtspunkt

Bisher gibt es zwölf terroir-f-Projekte in Franken. Und bis spätestens Ende 2021 wird auch in Nordheim ein magischer Ort des Frankenweins wie beispielsweise in Volkach, Iphofen, Rimpar oder Handthal entstehen. Beim Projekt terroir f handelt es sich um eine Initiative der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau Veitshöchheim in Zusammenarbeit mit dem Fränkischen Weinbauverband. An markanten Aussichtspunkten sollen herausragende Orte geschaffen werden, die einen besonderen Blick auf die Fränkische Weinkulturlandschaft gewähren.