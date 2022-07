Auf der Jahreshauptversammlung des TC Volkach standen neben den Berichten des Vorstands auch die Neuwahlen für die kommenden zwei Jahre auf dem Programm. Da Corona-bedingt in 2020 und 2021 die Versammlungen ausfallen mussten, freute sich der 1. Vorstand Steffen Winkelmann umso mehr die Mitglieder wieder zahlreich im Clubheim begrüßen zu können. Er hob hervor, dass sich neben den in den Vorjahren notwendig gewordenen Konsolidierungsthemen insbesondere das Vereinsleben und die Anzahl der Spieler auf der Anlage sehr positiv entwickelt haben. So wurde die Zahl der aktiven Mitglieder in den letzten beiden Jahren um circa 25 Prozent erhöht. Auch die wirtschaftliche Lage konnte in den Geschäftsjahren 2019-2021 weiter stabilisiert und ein leicht positives operatives Ergebnis erreicht werden.

Er gratulierte den aktiven Teams zum erfolgreichen sportlichen Abschneiden in den abgelaufenen Medenrunden und hob die Meisterschaften der Herrenmannschaft und der Bambini 12 im Jahr 2020 hervor. In der aktuellen Saison sind neben Herren- und Damenteams wieder zahlreiche Jugendliche zur Medenrunde gemeldet. Durch das besondere Trainingsengagement einiger Mitglieder des neuen Vereinsausschusses hat das Frauentennis im TC einen außerordentlichen Aufschwung genommen. Aufgrund der Zunahme der aktiven Mitglieder wurden zusätzlich zwei qualifizierte Tennistrainer engagiert.

Des Weiteren ging Winkelmann darauf ein, dass die einheitliche TC-Vereinskleidung, mit der alle Erwachsenen und Jugendlichen in 2021 ausgestattet wurden bei den Teams auf äußerst positive Resonanz stieß. Er dankte der Raiffeisenbank, dem Holztreppenbau Weissenseel sowie der Riemenschneider Apotheke, die auch in schwierigen Zeiten dem Verein die Treue hielten und als Sponsoren bei der Beschaffung unterstützten. Am Ende hob er die Termine in 2022 hervor (z.B. Ferienpassaktion am 01.09., LK-Turnier am 03.09., Schleifchenturnier am 25.09.) und bat für diese Veranstaltungen sowie für Weinfestdienst (12.-16.08.) und Sommerkabarett (26./30./31.08.) wieder um tatkräftige Unterstützung.

Um den Verein weiterhin zukunftsfähig aufzustellen, wurde die Vorstandschaft mit Steffen Winkelmann (1. Vorstand) und Helmut Unger (2. Vorstand) von den Mitgliedern einstimmig bestätigt. Für die kommenden zwei Jahre wurde Jürgen Djalek als Schatzmeister neu gewählt. Der Vereinsausschuss setzt sich für die kommenden zwei Jahre neben den drei Vorständen zusätzlich aus Joachim Kern, Andre Hofmann, Tobias Weingärtner, Marco Weinig, Jürgen Bergner, Helmut Schömig, Harald Klug, Daniel Eschenbacher und Silvia Winkelmann zusammen. Zu Revisoren wurden Arthur Weissenseel und Tobias Müller gewählt.

Der TC Volkach sieht sich somit wieder hervorragend gerüstet, um die finanziellen und sportlichen Herausforderungen in Zukunft erfolgreich zu meistern.

Von: Jürgen Djalek (Pressewart, TC Volkach)