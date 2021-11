In Oberschwarzach wurde die neue Marktgemeindeprinzessin Laetitia I. gekrönt und bereits einen Tag darauf eröffnete sie die Vernissage "T-Raum-Ge-Schichten" in Wörners Schloss Weingut mit Restaurant in Neuses am Sand.

Die Malerinnen Juliane Gotthof und Elke Damm-Hiereth erzählen in ihren Bildern Geschichten von Entwicklungen, die sich nach und nach abzeichnen, vom Spiel der Farbe mit der Form und ihrer Befreiung davon und von ihrer Liebe zum Detail, zur Natur und zum Leben, die durch jedes Werk hindurchschimmert.

Insbesondere das Thema "Natur" griff Prinzessin Laetitia I. auf und zitierte Johann Wolfgang von Goethe: "Das bestärkte mich in meinem Vorsatze, mich künftig allein an die Natur zu halten. Sie allein ist unendlich reich, und sie allein bildet den großen Künstler."

Passend zum energetischen Cosmowein, welcher im Einklang mit den Kräften der Natur auch im Oberschwarzacher Herrenberg angebaut wird, eröffnete die Weinhoheit die Ausstellung mit ihrem Trinkspruch: "Nicht nur ein Gemälde, sondern auch Wein ist ein von der Natur inspiriertes, aber vom Künstler, dem Winzer geschaffenes Werk".

Als besonderer Gast wurde der zertifizierte Genussbotschafter Helmut Pfefferle des Tourismusvereins "Rund ums Walberla – Ehrenbürg e. V." begrüßt. Sein Anliegen ist es, Kunst und Gastronomie zu einem besonderen Erlebnis zu gestalten. Er war so begeistert von der Kunst und dem traumhaften Ambiente in Wörners Schloss, dass er dieses Kleinod Frankens gerne zu den 100 Genussorten in Bayern dazu zählt.

Von: Harald Wörner (Winzer & Gastronom, Wörners Schloss Hotel GbR)