Süßer Ostergruß für Senioren

Mitglieder der Dettelbacher SPD haben ein großes Osternest für die Bewohner und Mitarbeiter des Hornsche Spitals in Dettelbach übergeben. Die Übergabe fand coronakonform in der Gartenanlage statt. Die Verwaltungsangestellte Anja Haarmann hat den Korb für alle dankend entgegengenommen. Anschließend wurde er in den allgemeinen Aufenthaltsraum gebracht, wo sich jeder bedienen darf.