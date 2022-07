Schwarzach vor 39 Minuten

Strampeln für den Hochwasserschutz

Am Samstag, 9. Juli, lädt die Interessengemeinschaft "Hochwasserschutz" Schwarzach unter dem Motto "Wir strampeln für den Hochwasserschutz" zu einem Fahrradkorso ein, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. Abfahrt ist um 10 Uhr am Sportheim DJK Stadelschwarzach. Von dort führt die Strecke über Laub, Reupelsdorf, Düllstadt, Gerlachshausen, Münsterschwarzach, Stadtschwarzach. Vor der Abtei ist ab 11. 30 Uhr eine Abschlusskundgebung geplant.