Am Mittwochmittag kam es auf der A 3 bei Kitzingen zu einem Verkehrsunfall, an dem mehrere Pkw beteiligt waren und bei dem, eine Person verletzt wurde, teilt die Polizei mit. Die Autobahn musste in Richtung Nürnberg für einige Zeit gesperrt werden. Es bildete sich ein Stau von bis zu sieben Kilometern Länge.

Gegen 11.30 Uhr fuhr der Fahrer eines VW Multivan auf der A 3 in Richtung Nürnberg. Auf Höhe der Anschlussstelle Kitzingen-Schwarzach übersah er das Stauende und krachte in einen bereits stehenden Nissan Navara. Durch den Aufprall wurde der 41-jährige Unfallverursacher in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Nissan Pickup auf einen davorstehenden Mercedes geschoben und danach in die Mittelschutzplanke geschleudert. Der 41-jährige Unfallverursacher wurde mit mittelschweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in die Klinik Kitzinger Land gebracht, der 24-jährige Fahrer des Nissan und der 77-jährige Mercedesfahrer blieben unverletzt. Die Schäden an den Fahrzeugen und der Mittelleitplanke werden auf insgesamt 50 000 bis 60 000 Euro geschätzt.