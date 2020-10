Am Freitagmittag waren im Landkreis Kitzingen 155 Personen positiv auf Corona getestet. Im Laufe des Freitagvormittags erreichten das Gesundheitsamt 18 positive Fälle, am Donnerstag waren es 23. Damit steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle seit März auf 542 bestätigte Corona-Fälle. Davon sind 383 Personen wieder gesund. Vier Menschen starben bisher an Corona. Außerdem befinden sich laut der Pressemeldung des Landratsamtes derzeit 438 Landkreisbewohner als Kontaktpersonen 1 (so genannte KP1) in Quarantäne.

Zu den aktuell betroffene Einrichtungen: In der St. Martin Schule wurde ein Schüler positiv getestet, hier wird eine Reihentestung vorbereitet.

Berufsschule Kitzingen: Hier wurde ein Schüler positiv getestet. Eine Klasse befindet sich in Quarantäne, die Schüler werden getestet.

Mittelschule Iphofen: Ein Kind aus der 9 m ist positiv. Das Ergebnis der Reihentestung steht noch aus. Ebenso ausstehend sind die Test der Grundschule und Hort St. Maria Volkach.

Bei der Kranken-Pflegeschule Klinik Kitzinger Land gab es einen positiv getesteten Schüler. Das Ergebnis der Reihentestung lautet: alle negativ.

St. Josefs-Stift: Zweite Testung am 30. Oktober.

Kindergarten Schwarzach: eine Erzieherin positiv. Reihentestung: alle negativ

Mittelschule Iphofen: ein Schüler aus der 9 a positiv. Ergebnisse der Reihentestung: ein weiterer Schüler aus der 9 a positiv. Alle anderen negativ.

Grundschule Kaltensondheim: ein Kind positiv. Ergebnisse der Reihentestung: alle negativ.

Grundschule Mainstockheim: ein Kind positiv. Ergebnisse der Reihentestung: alle negativ

Kindergarten Großlangheim: Erzieherin positiv. Ergebnisse der Reihentestung: alle negativ.