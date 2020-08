Albertshofen vor 1 Stunde

Spielerisch Kitzingen erkunden: Kinder-Quiz der Touristinfo

Die Touristinfo Kitzingen wartet mit einem neuen touristischen Angebot speziell für Familien auf, einem Quiz für Kinder. Entlang der Kitzinger Sehenswürdigkeiten können sich kleine Spürnasen laut einer Pressemitteilung der Touristinfo zusammen mit ihren Eltern auf die Stadtentdeckung begeben. Das Quiz gibt es bereits für Kinder ab drei Jahren in Form einer Bildersuche. Größere Kinder ab sechs Jahren müssen da schon ein wenig mehr Detektiv spielen, um alle Antworten zu erhalten, heißt es. Des Rätsels Lösung findet man entlang des von der Touristinfo vorgeschlagenen Stadtspaziergangs, so dass Eltern sich in aller Ruhe Kitzingen und seine Sehenswürdigkeiten anschauen und die Kinder spielerisch die Stadt erleben können. Mit dem fertig ausgefüllten Quiz geht es zurück in die Touristinformation. Dort wartet ein Quiz-Diplom und eine kleine Überrasschung auf die Kinder.