SPD Dettelbach unter neuer Führung

In der diesjährigen Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Dettelbach wurde turnusgemäß die Neuwahl der Vorsitzenden unter Leitung von Michael Langer durchgeführt. Zum Nachfolger der bisherigen Vorsitzenden Sonja Heinemann wurde Joseph Lwanga Nguéfack-Sonkoué einstimmig gewählt, heißt es in einer Pressemitteilung des Ortsvereins. Der Diplombetriebswirt ist langjähriges SPD-Mitglied und Mitbegründer des Judo-Clubs in Dettelbach. Sein erklärtes Ziel ist es, die Dettelbacher SPD nach den lähmenden Pandemiezeiten als aktive und öffentlichkeitswirksame kommunalpolitische Kraft zu profilieren. Dazu bat er alle Mitglieder um tatkräftige Unterstützung.