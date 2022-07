Gute Nachrichten für alle Open-Air-Kinofans: Das Mainschleifenflimmern auf dem Weinfestplatz in Volkach findet in diesem Jahr wieder statt. Vom 28 bis 31. Juli werden vor der einzigartigen Kulisse wieder vier ausgesuchte Kino-Höhepunkte präsentiert, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltungsgemeinschaft Volkach.

Den Anfang macht am Donnerstag, 28. Juli, die Komödie "Wunderschön" von Karoline Herfurth, in der fünf Frauen, neben der Bewältigung des Alltags auch noch mit Schönheitsidealen und Selbstakzeptanz kämpfen müssen. Am 29. Juli kommen alle Fans von Tom Cruise in "Top Gun Maverick" auf ihre Kosten, bevor am Samstag, 30. Juli der Film "Elvis" von Star-Regisseur Baz Lurhman über die zehn mal fünf Meter große Leinwand flimmert. Den Abschluss bildet laut Mitteilung am Sonntag, 31. Juli, die bildgewaltige Neuverfilmung des Agatha Christie-Krimi-Klassikers "Tod auf dem Nil".

Einlass ist jeweils ab 20 Uhr, die Filme starten – je nach Sonnenuntergang – etwa gegen 21.30 Uhr. Neben jeder Menge Filmgenuss wartet auf die Besucher auf dem bestuhlten Weinfestplatz auch ein Verpflegungsangebot.

Tickets und weitere Infos gibt es unter www.mainschleifen-flimmern.de und im Vorverkauf in der Touristinformation Volkacher Mainschleife; Tel.: (09381) 40112.