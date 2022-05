Geiselwind aktualisiert vor 7 Minuten

Sommerfest im Haus für Kinder St. Burkhard

Endlich war es wieder soweit! Sechs lange Jahre war es her, dass das letzte Sommerfest stattfinden konnte. Umso mehr freuten sich alle Kinder in Geiselwind auf das Fest, das im Haus für Kinder St. Burkhard gefeiert wurde. Zur Eröffnung des Festes begrüßte die Leiterin des Hauses für Kinder St. Burkhard Geiselwind, Frau Heike Bode, alle Eltern, Kinder und Gäste. Die Vorschulkinder zeigten im Rahmen einer Showeinlage, was sie das ganze Jahr über im Kindergarten gelernt haben. Danach konnte der Spaß an den Spielstationen beginnen. Zunächst organisierte das Kindergarten-Team eine Spielstraße für die Kinder. Jedes Kind erhielt eine Stempelkarte, mit der es an verschiedenen Stationen, wie z. B. Schatzsuchen, Sackhüpfen, Stempel sammeln konnte. Am Ende gab es für jedes Kind eine kleines Geschenk als Belohnung. Weitere Highlights waren für die Kinder eine Kinderdisco mit Animation und eine Glitzer-Tattoo-Station. Eine Unterwasser-Hüpfburg durfte selbstverständlich auch nicht fehlen und wurde von den Kindern mit Begeisterung den ganzen Tag "behüpft". Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt, und so konnten die Gäste viele leckere Kuchen und Torten, Pommes und Gegrilltes schlemmen. Und da anscheinend alle Kinder ihre Teller aufgrund des leckeren Essens so gut aufgegessen haben, hielt das Wetter. Sogar etwas Sonne zeigte sich ab und zu am Himmel, und so konnte das Fest im Freien stattfinden. Das Sommerfest 2022 kam bei den großen und kleinen Besuchern sehr gut an.