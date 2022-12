Sommerach: WinterWeihnacht lockt mit "Lichterglanz und Schlemmerei" - Das ist das diesjährige Programm

Wunderbar heimelig, gemütlich und weihnachtlich werde es am 3. Adventswochenende (10./ 11. Dezember 2022) in Sommerach zugehen, wie die Verwaltungsgemeinschaft Volkach mitteilt. Der Grund: 22 Winzer, Gastronomen und Handwerker laden nach zweijähriger Pandemie-Pause endlich wieder zu einem Winter-Spektakel der besonderen Art: Die Sommeracher WinterWeihnacht! 22 Genuss-Plätzchen warten an beiden Tagen jeweils von 12 bis 20 Uhr darauf, im Weinort Sommerach entdeckt zu werden.

Hinter der Winter-Weihnacht verberge sich kein simpler Weihnachtsmarkt, sondern ein stimmungsvoller Weihnachtsbummel durch die Winzer- und Gastronomiehöfe des Ortes mit allerhand Sehenswertem zum Anfassen, Schauen, Genießen und natürlich Kaufen. Zur besseren Orientierung gibt es den Sternenweg, der die 22 Genuss-Plätzchen als Wegweiser miteinander verbindet.

Die Winzerhöfe bieten hausgemachten Glühwein an und in der örtlichen Gastronomie sind vorweihnachtliche Köstlichkeiten vorbereitet.

In der Pfarrkirche gibt es am Sonntag um 14 Uhr einen besonderen Termin: Dr. Elmar Hochholzer lädt zur Betrachtung des barocken Sommeracher Weihnachtsbildes ein (Dauer: 15 Minuten). Wer Sommerach im Rahmen einer eineinhalbstündigen Führung näher kennenlernen möchte, hat am Samstag und Sonntag jeweils um 14.30 Uhr (Kosten: 8 Euro pro Person, Kinder sind frei) die Gelegenheit dazu! Treffpunkt ist am Rathaus in der Dorfmitte!

Weininteressierte können die Winzer des Ortes und Ihre Weinphilosophien kennenlernen. Schaubrennen von Destillat darf natürlich bei einem Winterspektakel nicht fehlen. Künstler und Handwerker zeigen vielerorts ihr Können und liefern Tipps oder bieten Ideen für Weihnachtsgeschenke.

Jeweils am Samstag und am Sonntag begrüßt das Sommeracher Christkind Agathe Kestler die Gäste. Am Samstag wird der Auftritt des Christkinds durch die Sommeracher Bläsergruppe und am Sonntag durch die Jagdhornbläser Gerolzhofen musikalisch untermalt.

Außerdem stehen noch auf dem bunten Programm: „Kellergeschichtli im Brandenburger Haus“: Im weihnachtlichen Gewölbe werden sie Samstag und Sonntag jeweils um 16 Uhr von Marga Volkmann erzählt.

Und ein „Unterhaltsames Weinphilosophieren“ findet am Samstag um 17 und um 19 Uhr mit Dr. Klaus Hoffmann im Bio-Weinhof Drescher statt.

Zwei Konzerte gilt es ebenfalls vorzumerken: Samstag, um 17 Uhr, weihnachtliche Blasmusik mit Familie Kestler und am Sonntag, 17 Uhr, mit dem Vokal-Ensemble „Meefrüchdli“ aus Schwarzach – beide Konzerte finden in der Pfarrkirche statt. Der Eintritt ist jeweils frei!

Weitere Informationen zum Programm gibt es unter www.sommerach.de oder bei der InfoVinothek Sommerach via Telefon: 09381 / 718 79 39.