Wie die Gemeinde jetzt mitteilt, haben vergangene Woche bislang unbekannte Vandalen in der Weinbergskapelle in Sommerach randaliert. Eine Spaziergängerin habe den Schaden am vergangenen Samstag (18. Februar 2023) bemerkt. Die Familie des Erbauers der sich bis heute in Privatbesitz befindenden Kapelle setzte jetzt eine Belohnung für "sachdienliche Hinweise" aus.

Eigentümerfamilie von Sommeracher Kapelle schockiert: Belohnung für "sachdienliche Hinweise" zu Tätern

"Am Samstagabend gegen 17.30 Uhr hat es eine Spaziergängerin entdeckt und daraufhin die Gemeinde informiert", berichtet Ruth Sauer, die Tochter des Erbauers gegenüber inFranken.de. Sie kümmert sich heute zusammen mit ihrem Bruder um die kleine Kapelle, die ihr Vater bereits 2001 erbaut hatte und die sich bis heute in Familienbesitz befindet. Unbekannte hatten mit einem Stein das Fenster der Kapelle eingeschlagen und im Innenraum gezündelt.

"Das Gästebuch, das immer in der Kapelle ausliegt, damit Besucher dort Erinnerungen und Gedanken reinschreiben können, wurde angezündet und zerstört", erzählt Sauer. Für sie ist dieses Verhalten völlig unerklärlich. Die kleine Kapelle sei nämlich normalerweise sehr beliebt. Sowohl bei den Sommerachern, als auch bei Gästen. "Die Leute kommen gerne hierher. Nicht nur zum Beten, sondern auch zum Meditieren und zum Nachdenken", erzählt sie.

Die Polizei sei bereits informiert, außerdem habe Sauer Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Bislang fehlen aber noch jegliche Hinweise auf mögliche Täter. Deshalb hoffe man jetzt auf Hilfe aus der Bevölkerung. Für "sachdienliche Hinweise" setzte die Familie des Erbauers deshalb jetzt eine Belohnung von 200 Euro aus. "Wichtig wäre vor allem erst mal zu wissen, wann genau das passiert ist", sagt Sauer. Das sei bislang nämlich noch völlig unklar. "Dienstag war ich das letzte Mal drin, da war die Scheibe noch ganz", erinnert sie sich aber, weswegen sie den Vorfall zumindest grob eingrenzen kann.

"Damit sowas nicht mehr passiert": Bürgermeisterin mit Appell an Anwohner

Wer also zwischen Dienstag (14. Februar 2023) und Samstag (18. Februar 2023) etwas Entsprechendes beobachtet hat oder Hinweise zu möglichen Tätern geben kann, wird dazu aufgerufen, sich unter 09321 1410 bei der Polizeiinspektion Kitzingen zu melden.

Auch die Gemeinde sei an einer schnellen Aufarbeitung des Falls interessiert, wie die Sommeracher Bürgermeisterin Elisabeth Drescher im Gespräch mit inFranken.de betont - zumal die kleine Kapelle ja auch auf Gemeindegrund steht.

"Normal sind wir da nicht so, aber wenn es dann um die mutwillige Beschädigung von so einer kleinen Kapelle geht, dann muss man die Leute auch darauf aufmerksam machen, was da passiert ist und sie wachrütteln und dazu auffordern, die Augen und Ohren offenzuhalten, damit sowas in Zukunft nicht mehr passiert", sagt Drescher gegenüber inFranken.de.