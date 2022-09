Im Geiselwinder Gewerbegebiet Inno Park wird sich ein Unternehmen ansiedeln, das Wasserstoff- und Erdgasanlagen, sowie Druckbehälter produziert. In der Sitzung des Gemeinderates wurden die Pläne der Firma Döllel aus Moosinning genehmigt. Das Unternehme hat zwei Grundstücke erworben und will außerdem ein Gassicherheitszetrum errichten.

Die beiden Gebäude auf dem jeweiligen Grundstücken haben eine Größe von 25 mal zehn Metern. In einem sollen laut Bürgermeister Ernst Nickel Schulungen stattfinden. Es umfasst auch ein Büro, Sanitär- und Sozialräume, sowie eine Werkstatt mit Lager.

Bürgermeister Nickel zeigt sich erfreut, dass nun die Unterlagen vorliegen. Darauf habe die Gemeinde Geiselwind lange gewartet. Ob es deswegen erhöhte Auflagen zum Thema Sicherheit gebe, wollte Ratsmitglied Michael Hofmann wissen. Das sei nicht der Fall, so Nickel.

Laut Internet hat die Döllel GmbH ihren Hauptsitz in Neustadt an der Donau. Die mittelständische Firma wird dort als "Dienstleister für Gasversorgungsunternehmen" beschrieben und bietet Schulungen in Theorie und Praxis an. Weiter heißt es, dass Produkte für Erdgasanlagen (Leitungen), aber auch für Biogas und Wasserstoff im Fokus stünden. Zu Döllel steht dort außerdem, dass sich das Unternehmen auch um Explosionssicherheit kümmert. Man prüfe Gas- und Dampfkraftwerke. Zum Kundenkreis gehören unter anderem der Flughafen München, die Stadtwerke Erding, Freising und München, Audi, Daimler oder Wacker Chemie.

Hoher Zuschuss für Hochwasserschutz

Neues gab es in der Ratssitzung außerdem zum Thema Hochwasserschutz im Gemeindegebiet. So hieß es von Seiten der Behörden, dass die Planungen für Hochwasserschutz bis zu 75 Prozent förderfähig seien. Die Unterlagen sind bis 30. November einzureichen.

Der Markt Geiselwind hat Einrichtungen zum Rückhalt an der Ebrach, am Zulauf von Gräfenneuses her, vorgesehen. Hier könnte ein Dammbauwerk entstehen, so die Fachbehörden. Außerdem wäre eine Aufweitung der Ebrach vor Geiselwind sinnvoll, hieß es weiter. Im Rat wurde beschlossen, dass die Verwaltung die entsprechenden Vorarbeiten für die Planung und für den Antrag zur Förderung macht.