Seinsheim aktualisiert vor 34 Minuten

Seinsheim: 60 000 Euro für schwerkranke Kinder in 25 Jahren

Vieles hat Corona zum Erliegen gebracht. Auch in der Marktgemeinde Seinsheim. Doch eines ruht nicht: das Engagement für die schwerstbehinderten Kinder der Station "Tanzbär" der Kinderklinik am Mönchberg in Würzburg. 4060 Euro übergab Organisatorin Elfi Gebhardt nun an Simon Kuttenkeuler, Vorsitzender des Fördervereins Kinderklinik. Es war die 25. Spendenübergabe, mit der die Gesamtsumme von 60 060 Euro erreicht wurde.