Kitzingen aktualisiert vor 1 Stunde

Schutzkonzept gegen Hochwasser wird vorgestellt

Am Montag, 21. Februar, um 18 Uhr findet eine Online-Veranstaltung zum Thema "Hochwasser im Griff?" mit der Landtagsabgeordneten Barbara Becker statt. Neben Reinhard Brodrecht, Spezialist für Starkregen-Risikomanagement, und der CSU-Bundestagsabgeordneten Anja Weisgerber ist laut Presseschreiben auch der ehemalige Bürgermeister Alfons Brandl (MdL) zu Gast, der in seiner Heimatstadt Herrieden samt Stadtteilen bereits vor Jahren erfolgreich ein Hochwasser-Schutzkonzept erarbeitet hat. In seinem Vortrag wird Alfons Brandl das Herriedener Modell vorstellen und mit den Teilnehmern diskutieren, wie es abschließend heißt.