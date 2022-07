Volkach vor 1 Stunde

Schutz vor Starkregen: Drei neue Flurwege und ein Regenrückhaltebecken oberhalb des Neubaugebiets

Das Szenario ist leider auch für Volkach kein neues oder ungewohntes: Starkregen verwandelt Bach und Fluss in reißende Gewässer, die kaum zu stoppen und dafür verantwortlich sind, dass bei solchen Wetterkapriolen in so manchem (Bau-)Gebiet die Keller unter Wasser stehen. Um hier für Abhilfe zu sorgen, hat der Volkacher Bauhof in einer Logistik-Kooperation mit der Jagdgenossenschaft Volkach dafür gesorgt, dass insgesamt drei Flurwege und ein Regenrückhaltebecken oberhalb des Neubaugebietes Schaubmühle gebaut wurden. Das teilt die Verwaltungsgemeinschaft Volkach in einem Schreiben an die Presse mit, dem auch die folgenden Informationen entnommen sind: