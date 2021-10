Willanzheim vor 34 Minuten

Schüler produzierten eigenen Apfelsaft

In diesem Herbst nahmen die Erstklässler der Grundschule Willanzheim zusammen mit ihrer Lehrerin an einer Aktion des Kirchenburgmuseums teil. Angekommen in Mönchsondheim wurden alle Kinder mit Utensilien, wie Schubkarre und Körben ausgestattet, um auf einer Streuobstwiese Äpfel zu sammeln. Alle packten unter Anleitung von Frau Dorsch mit an, sodass im Nu alle Säcke prall gefüllt waren. Zurück im Museum musste das gepflückte Obst erst einmal gewaschen werden, um anschließend in der Mühle zu Maische verarbeitet werden zu können. Ihre Kräfte mussten anschließend die Schulanfänger noch bei der Apfelpresse unter Beweis stellen. Doch es dauerte nicht lange, bis der frischgepresste Apfelsaft in den Eimer tropfte, der sofort genüsslich probiert wurde. Zum Abschluss durfte jedes Kind noch eine Flasche des selbst gekelterten Apfelsafts mit nach Hause nehmen. Bevor der Bus die Kinder wieder zurück in die Schule brachte, gewannen alle noch einen Blick in ein altes Klassenzimmer des Museums. Da freuten sich doch alle wieder auf ihre neue Schule in Willanzheim.