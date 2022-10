In der Nacht auf Sonntag (30. Oktober 2022) ist es auf dem Abstwinder Weinherbst im Kreis Kitzingen zu einer Schlägerei zwischen zwei Frauen gekommen. Wie die Polizei berichtet, erlitt eine 29 Jahre alte Frau Hämatome im Gesicht.

Gegen 1.15 Uhr geriet eine 24-Jährige mit der 29-Jährigen in einen Streit. Die Ursache hierfür ist der Polizei nicht bekannt. Zunächst gab es eine verbale Auseinandersetzung, ehe die 24-Jährige ihrer Kontrahentin mit der Faust ins Gesicht schlug. Die 29-Jährige erlitt in der Folge Hämatome auf der linken Wange sowie am linken Auge. Sie musste vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt werden.

Die 24 Jahre alte Frau war mit rund zwei Promille erheblich alkoholisiert und musste nach der Vernehmung das Fest verlassen. Die Polizei sucht noch nach Zeugen der Auseinandersetzung. Diese nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/1410 entgegen.