Die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur in Volkach hat ihre Auswahl für „Buch und App des Monats Juli“ vorgestellt. Nominiert wurden laut Pressemitteilung der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur:

Jugendbuch: „Wie man eine Raumkapsel verlässt“ von Alison McGhee. Eine Geschichte in 100 Kapiteln, die jeweils aus 100 Wörtern bestehen. Kann dies gelingen? Ja. Entstanden ist ein berührendes, lyrisches Werk um den "Geher" Will, das über den Verlust und den Blick auf die Welt konzentriert erzählt. (208 Seiten, 12,95 Euro, dtv 2021, ab zwölf Jahren, ISBN: 978-3-423-64071-8).

Kinderbuch: „Gorm Grimm - Groß, stark, hungrig“ von Patrick Wirbeleit und Kim. Julius, der am Computer spielt, sein Vater, der ihn nach draußen schickt: Mit dieser Alltagsszene setzt der Kindercomic über eine ungewöhnliche Freundschaft ein. Dann ein Perspektivwechsel: Man befindet sich in der Zeit der Wikinger und erlebt wie Gorm plötzlich in unserer Zeit landet. Hungrig und stark wirbelt er Julius’ Leben durcheinander. (96 Seiten, 15 Euro, Kibitz 2021, ab sechs Jahren, ISBN: 978-3-948690-06-9).

Bilderbuch: „Rotkäppchen“ von Jacob & Wilhelm Grimm. Ein bekanntes Märchen und dennoch gelingt es der Illustratorin Katharina Naimer neue Akzente zu setzen: Großflächige Collagen entfalten eine besondere Stimmung, laden ein, diese genauer zu betrachten und interpretieren das Märchen neu. (32 Seiten, 19,80 Euro, Edition Bracklo 2021, ab drei Jahren, ISBN: 978-3-9469-8609-6).

Hörbuch: „Sommer auf Solupp“ von Annika Scheffel. Überraschend verbringt Mari mit ihrer Familie ihre Sommerferien auf einer kleinen Insel. Lustlos reist sie an, doch schon bald erliegt sie dem Zauber, den Geheimnissen der Insel und entflieht so den Verletzlichkeiten innerhalb ihrer Familie. (drei CDs, circa 253 Minuten, 15 Euro, Hörbuch Hamburg 2021, ab zehn Jahren, ISBN 978-3-456-0265-4).

App: „Stadt, Land, Datenfluss“. Bei der App handelt es sich um eine interaktive Informations-App, die mit Spielelementen angereichert ist. Kurze Videos, Infotexte oder Dialoge im Messenger-Stil vermitteln Wissen über Themen wie „Das Internet der Dinge“, „Gesundheits-Apps“ oder „Mobilität“. Hierbei geht es, wie der Name schon sagt, immer um die eigene Datenhoheit. Die App ist bei Google Play und im App Store erhältlich und erfordert Android 4.1 oder iOS 9.0. (Deutscher Volkshochschul-Verband 2021, ab zwölf Jahren, gratis).