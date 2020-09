Marktbreit vor 1 Stunde

Rote Rosen für das Marktbreiter AWO Seniorenheim

Angesichts der verschärften Hygiene-Regeln konnten erstmals dieses Jahr die Mütter der Erstklässler keine roten Rosen bekommen, heißt es in einer Pressemitteilung. Diese gingen daher an die Bewohner und das Personal des hiesigen AWO-Seniorenheims. Heimleiter Ludger Schuhmann nahm die Rosen stellvertretend in Empfang und bedankte sich bei den Mitgliedern des SPD Ortsvereins.