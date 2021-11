Rödelsee vor 1 Stunde

Rödelsee: Lkw-Fahrer angefahren und schwer verletzt

Am Montagabend ereignete sich auf der Kreisstraße 13 zwischen Rödelsee und Kitzingen ein Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache hielt ein 45-Jähriger seinen Lkw auf Höhe Fröhstockheim am rechten Fahrbahnrand an und lief zu einem nachfolgenden 28-jähriger BMW-Fahrer, welcher seinen Pkw ebenfalls hinter dem Lkw angehalten hatte.