Dettelbach vor 1 Stunde

Repperndorfer Turmkugel enthält uralte handschrfitliche Informationen – und Einschusslöcher

Die Sanierung des Kirchturmes der St. Lautrentius-Kirche in Repperndorf hat mit der Abnahme der Turmkugel begonnen. Beim Gemeindefest am Sonntag nahm Jürgen Degan Turmkugel und Wetterfahne an den Haken des Teleskopkranes und ließ sie – beobachtet von zahllosen Zuschauenden mit Handykameras – nach unten schweben.