Die Verabschiedung des Haushalts für dieses Jahr und die Absegnung des Finanz- und Stellenplans sind die Hauptpunkte in der Sitzung des Volkacher Stadtrats am Montagabend. Beginn ist um 19.20 Uhr.

Knapp 30 Millionen Euro veranschlagt Kämmerin Christina Gehring für 2022. Das ist durchweg rekordverdächtig. Da das umfangreiche Zahlenwerk bereits in der vorherigen Ratssitzung ausführlich beraten wurde, dürfte die Beschlussfassung diesmal schnell von statten gehen. "Es herrscht eine gute Stimmung in allen Fraktionen", sagt Bürgermeister Heiko Bäuerlein (CSU) im Vorfeld des Treffens. Schon das Zukunftsseminar in Obervolkach vor Wochenfrist, bei dem der Grundstock für den Haushalt gelegt worden war, sei die Zusammenarbeit gut gewesen.

Sollte die Haushaltssatzung in der vorliegenden Form beschlossen werden, muss die Stadt in diesem Jahr keine neuen Schulden aufnehmen. Aber: "Wir benötigen zur Finanzierung 2,3 Millionen Euro aus den Rücklagen", erklärt das Stadtoberhaupt. Bei den geplanten Investitionen stehen die Ausgaben für das Feuerwehrhaus in Dimbach, die Ausstattung der Floriansjünger, die Dorferneuerung Krautheim und der Kindergarten in Obervolkach ganz oben. Gelder fließen auch in das Gewerbegebiet Sonnenberg, die Erneuerung der Spitalstraße in Volkach und die Planungen für die Freibadsanierung in der Weinstadt. Zu entscheiden hat das Ratsgremium darüber, ob sich die Stadt an der Erneuerung der Außentreppe der Pfarrkirche in Obervolkach finanziell beteiligt.

Bereits um 19 Uhr trifft sich der Bau-, Agrar- und Umweltausschuss. Wichtigster Punkt: Die Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes am Campingplatz in Escherndorf.