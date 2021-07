Offenbar ohne besonderen Grund wurden am Freitag gegen 19.10 Uhr einem 48-jährigen Radfahrer an der Zufahrt zum „Kaufland“ in Kitzingen von einem unbekannten Autofahrer Schläge angedroht. Der Radfahrer befuhr zuvor die Straße „Am Dreistock“ und stellte sein Rad anschließend an der Zufahrt zum „Kaufland“ an einem der dortigen Bäume ab. Der unbekannter Autofahrer hatte den Radler zunächst überholt und war offenbar mit seiner Fahrweise nicht einverstanden. Anschließend parkte der unbekannte auf dem Kundenparkplatz und lief zu dem 48-Jährigen hin, der gerade sein Rad abschloß. Nach einem kurzen Streitgespräch drohte der Unbekannte dem 48-Jährigen an, diesem auch „ein paar runterzuhauen“ und entfernte sich dann in das Kaufland. Der Unbekannte wird so beschrieben: 1,75 Meter groß, 75 Kilo schwer und um die 30 Jahre alt.

Vorschaubild: © dpa