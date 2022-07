Der Landesposaunentag wird in Zehnjahresturnus vom Verband bayerischer Posaunenchöre veranstaltet und sollte eigentlich bereits 2021 stattfinden. Der Verband hätte da nämlich sein 100-jähriges Bestehen feiern können. Wegen Corona wurde daraus die 101-jährige Festivität.

Am Veranstaltungswochenende kamen in Nürnberg an den gemeinsamen täglichen Veranstaltungen jeweils bis zu 4000 Bläser zum gemeinsamen Musizieren zusammen. Während aus dem Bläserbezirk Kitzingen nur einzelne Bläser teil nahmen, war der Posaunenchor Neuses am Berg fast komplett mit insgesamt 13 Teilnehmer über die drei Tage beteiligt. Somit konnte der Chor auch Einzeleinsätze, wie Musizieren in Kirchen, Krankenhäusern und Seniorenheimen übernehmen, wie zum Beispiel am Samstagmorgen auf der Hallerwiese für die dortigen Anstalten. Die Gesamtleiterin war sehr erfreut und bedankte sich herzlich für das großartige Konzert für ihre älteren Bewohner.

Die großen Veranstaltungen auf dem Nürnberger Hauptmarkt waren allerdings die herausragenden Erlebnisse vor allem für die jugendlichen Teilnehmer. Der sonntäglich Gottesdienst (Prediger Landesbischof Bedford-Strohm) bildete den Abschluss der großen Feierlichkeiten und wurde mit einem Grußwort des bayerischen Innenministers Joachim Hermann bekrönt. Zahlreiche Zuschauer und Gäste aus ganz Bayern feierten mit und umsäumten den Hauptmarkt vom Schönen Brunnen bis über die Frauenkirche und zu den Brücken der Pegnitz. Sie alle waren vom mächtigen Schall der vielen Instrumenten, Posaunen und Trompeten überwältigt. Der Bayerische Landesposaunentag hatte das Motto "Um Himmelswillen".

Von: Heinrich Stier (Chorobmann, Posaunenchor Neuses am Berg)