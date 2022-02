Dettelbach vor 49 Minuten

Porsche touchiert und geflüchtet

Zu einer Unfallflucht kam es nach Angaben der Polizei bereits am Samstag um 18.30 Uhr in der Weingartenstraße in Dettelbach auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes. Zeugen beobachteten, wie ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken mit einem grauen Audi A4 Allroad die Front eines geparkten Porsche touchierte. Sie notierten sich das Kennzeichen.