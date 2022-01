Unfallflucht (I): Fahrerloses Auto rollt auf anderen Wagen

Ein aufmerksamer hat die Polizei am Samstag in Wiesentheid auf die Spur eines Unfallflüchtigen gebracht. Er hatte gegen 14.30 Uhr auf einem Parkplatz am Neßtfellplatz beobachtet, wie ein Auto rückwärts und ohne Fahrer gegen einen anderen Wagen rollte – offenbar, weil die Handbremse nicht gezogen war. Als der Unfallverursacher später zu seinem Fahrzeug kam und die Situation erfasste, parkte er sein Auto kurzerhand um und verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Fremdschaden von geschätzt 1500 Euro zu kümmern. Der Zeugenhinweis führte die Beamten letztlich zu einem 20-Jährigen.

Unfallflucht (II): Rückwärts gegen fremdes Auto geprallt

Von einem rückwärts rangierenden Fahrzeug wurde vergangenen Dienstag in der Schustergasse in Marktbreit der Wagen eines 66-Jährigen beschädigt. Der Unfall, dessen Verursacher sich nicht um den Schaden von etwa 300 Euro kümmerte, wurde der Polizei erst nachträglich gemeldet. Das Kennzeichen des Wagens ist der Polizei aber nach eigenen Angaben bekannt. Weitere Ermittlungen, so hieß es, folgen.

Unfallflucht (III): Mit Spiegel geparkten Wagen gestreift

Ein unbekannter Fahrer blieb am Freitagmittag in Iphofen mit seinem Wagen an einem geparkten Fahrzeug hängen. Dabei touchierten sich die Außenspiegel beider Autos. Der Geschädigten entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. Beim Unfallverursacher soll es sich laut Polizei um einen jungen Mann handeln.

Wütender Jugendlicher verursacht fast Verkehrsunfall

Nur durch eine Vollbremsung konnte am Samstagabend ein 21-Jähriger einen Unfall verhindern. Der junge Mann war gegen 20.10 Uhr mit seinem Auto auf der Kreisstraße von Wiesentheid nach Reupelsdorf unterwegs. Als er plötzlich einen Leitpfosten mitten auf der Fahrbahn erkannte, reagierte er blitzschnell. Bei seiner Weiterfahrt lagen noch mehr herausgerissene Pfosten auf der Straße. Zudem sah der Fahrer eine Gruppe Jugendlicher, die zu Fuß auf der Strecke unterwegs waren. Eine Polizeistreife traf sie später in Wiesentheid an. Dabei gab ein 16-Jähriger zu, die Leitpfosten "aus Wut" auf die Straße geworfen zu haben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Betrunken im Verkehr (I): Flüchtende Radfahrerin rasch gestoppt

Ziemlich unsicher war am Samstag gegen 20.45 Uhr eine "amtsbekannte 36-Jährige" mit ihrem Rad auf der Konrad-Adenauer-Brücke in Kitzingen unterwegs. Während der Streifenwagen der Polizei noch wendete, fuhr die Frau über den Mainradweg in Richtung Bleichwasen davon. Die Beamten holten sie jedoch rasch ein und kontrollierten sie. Dabei stellte sich heraus, dass die Frau mit 2,0 Promille Alkohol im Blut unterwegs war. Auf sie kommt nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Betrunken im Verkehr (II): Autofahrer mit zu viel Alkohol

Deutlichen Alkoholgeruch stellten die Polizeibeamten bei einem 47-jährigen Autofahrer fest, den sie am Sonntag gegen 0.25 Uhr auf der Nordtangente in Kitzingen gestoppt hatten. Ein Test bestätigte den Verdacht: 0,92 Promille, relative Fahruntüchtigkeit, wie der Gesetzgeber das nennt. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und zeigten den Mann an. Neben einem Bußgeld erwartet ihn nun auch ein Fahrverbot.

Fahrt unter Drogeneinfluss: Weiterfahrt wird unterbunden

Drogentypische Auffälligkeiten zeigte ein 40-jähriger Autofahrer, der am Freitagabend von der Polizei in Kitzingen angehalten wurde. Ein Drogentest schlug an, weshalb die Beamten die Weiterfahrt des Mannes stoppten. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinwirkung ermittelt.

Videokamera nimmt Diebstahl von Lebensmitteln auf

Eine etwa 40 Jahre alte Frau nahm den Begriff Selbstbedienungsladen am vergangenen Mittwoch offenbar zu wörtlich. In einem Geschäft in Willanzheim nahm sie Lebensmittel im Wert von 14 Euro mit, ohne diese zu bezahlen. Von der Tat gibt es Videoaufzeichnungen, die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Hinweise zu den geschilderten Fällen nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (09321) 1410 entgegen.