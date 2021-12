Auf Blitzeis ins Schleudern gekommen

Eine 24-jährige Autofahrerin ist am frühen Sonntagmorgen mit ihrem Pkw zwischen Mönchsondheim und Markt Einersheim auf einer Brücke aufgrund von Blitzeis ins Schleudern geraten. Ihr Auto drehte sich und prallte gegen die dortige Leitplanke. Die Frau blieb unverletzt. Ihr Fahrzeug wurde bei dem Verkehrsunfall total beschädigt.

Mit Lkw gegen Steinquader gestoßen

Ein Lkw-Fahrer ist am Donnerstag zwischen 11 und 14 Uhr im Gewerbering Nord in Stadtschwarzach mit seinem Fahrzeug gegen einen als Grundstücksmarkierung aufgestellten Steinquader gestoßen. Hierdurch entstand ein Schaden, doch der Lkw-Fahrer fuhr einfach weiter. Gegen ihn wird nun wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Unbekannte brechen in Gartenhaus ein

Im Zeitraum von Montag, 29. November, bis Freitag, 3. Dezember, haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Gartenhaus in der Alten Untersambacher Straße in Abtswind verschafft. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die entfernten sich anschließend wieder, ohne fremde Gegenstände mitzunehmen.

Frischen Unfallschaden an Auto bemerkt

Ein Autofahrerin hat ihren Wagen am Donnerstag gegen 19.30 Uhr in der Astheimer Straße in Escherndorf abgestellt. Als sie am Freitag gegen 1 Uhr nachts zum Auto zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden an ihrem Pkw fest. Der Schaden liegt in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Am Traugraben: Vorfahrt missachtet

An der Kreuzung „Am Traugraben“ in Marktsteft ist am Samstag gegen 11 Uhr ein Verkehrsunfall passiert. Der 37-jährige Fahrer eines Toyota missachtete die Vorfahrt eines 72-jährigen Peugeot-Fahrers, so dass es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von insgesamt rund 5000 Euro.

Hinweise in den ungelösten Fällen an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.