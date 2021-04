Zehn Punkte hat sich der Dettelbacher Stadtrat für seine nächste Sitzung vorgenommen. Wie berichtet wird zunächst das Gremium wieder vollzählig, weil Stefan Ringelmann als Nachrücker für die SPD in den Stadtrat einzieht und von Bürgermeister Matthias Bielek vereidigt wird. Auf der Tagesordnung steht danach das Historische Rathaus, das barrierefrei werden soll. Hier werden die entsprechenden Entwurfs-Varianten vorgestellt. Ein heikles Thema verbirgt sich hinter Punkt vier: Es geht um das Parken in der Altstadt. Um hier Entlastung zu schaffen, soll die Scheune der Hornschen Spitalstiftung zu einer "Parkscheune" werden. Um die Hornsche Spitalstiftung selbst geht es ebenfalls, der Stellenplan und die Haushaltssatzung werden beraten. Zudem wird sich der Rat mit der Stadttauben-Population befassen und beraten, ob Stadtratssitzungen künftig auch als Hybridformat möglich sind. Beginn ist an diesem Montag, 12. April, um 19 Uhr in der Maintalhalle.