Schnäppchenjäger, aufgepasst: Du hast Lust auf Shopping, legst Wert auf Markenware, willst aber keine Unsummen ausgeben? Dann solltest du womöglich einmal einem Outlet einen Besuch abstatten. Im Raum Würzburg/Kitzingen gibt es verschiedene Marken, die einen eigenen Werksverkauf anbieten. Ob Kleidung, Schuhe, Sportartikel, Campingzubehör oder Deko - die Händler locken teils mit Preisnachlässen von bis zu 70 Prozent. In unserem Überblick stellen wir dir elf Outlets im Großraum Würzburg-Kitzingen vor.

Puma Outlet in Geiselwind

Für jeden, der gerne Sport treibt, ist das Puma Outlet in Geiselwind genau das Richtige. Die Marke ist weltweit bekannt für ihre Sportschuhe und -klamotten. Das Outlet eröffnete im Juni 2021 und bietet seine Produkte laut Eigenaussage mit mindestens 30 Prozent Rabatt gegenüber dem Ursprungspreis an.

Wo: Am Weingarten 17, 96160 Geiselwind

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr, Samstag von 10 bis 18 Uhr (ohne Gewähr)

Hier geht es zur Website

New Wave Craft Outlet in Geiselwind

Hier gibt es alles von Arbeitskleidung über Sportklamotten bis hin zu Alltagsbekleidung. Das New Wave Craft Outlet bietet allerlei Klamotten und Schuhe bis zu 50 Prozent billiger an. Aber nicht nur Bekleidung für Erwachsene ist dort zu erhalten, sondern auch Sport- und Alltagskleidung für Kinder.

Wo: Am Weingarten 7, 96160 Geiselwind

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 14 Uhr (ohne Gewähr)

Weitere Informationen zum New Wave Craft Outlet gibt es auf der offiziellen Website

Zapata Outlet in Würzburg

Junge Leute, die hochwertige Markenbekleidung zu niedrigen Preisen suchen, sind im Zapata Outlet genau richtig. Kleidungsstücke aus älteren Kollektionen sind bis zu 90 Prozent reduziert. Jedoch wird man auch als Fan von aktuellen Trends leicht fündig. Mit beliebten Marken wie Adidas, Alpha Industries, Calvin Klein, Levi's und vielen mehr punktet der Zapata Outlet Lagerverkauf vor allem beim jungen Publikum. Mit Cafeteria und Kinderspielecke ist das Zapata Outlet für die ganze Familie geeignet.

Wo: Gattingerstraße 7, 97076 Würzburg

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag von 10 bis 19 Uhr, Samstag von 10 bis 18 Uhr (ohne Gewähr)

Mehr Informationen zum Zapata Outlet gibt es hier

S.Oliver Outlet Store in Rottendorf

S.Oliver ist ein bekannter Name in der Kleidungsindustrie. Ein Outlet der Marke ist auch in Unterfranken zu finden. Oberbekleidung, Jeans und Accessoires wie Gürtel oder Taschen können hier mit bis zu 70 Prozent Rabatt erworben werden. Auch große Damengrößen sind im Angebot.

Wo: Am Moritzberg, 97228 Rottendorf

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr, Samstag von 9 bis 18 Uhr (ohne Gewähr)

Weitere Informationen zum S.Oliver Outlet Store

Depot in Rottendorf

Bei Depot in Rottendorf kann sparen, wer sein Zuhause gemäß der aktuellen Saison dekorieren will. Das Geschäft bietet ein ständig wechselndes Sortiment an Dekoartikeln an und verfügt über eine Abteilung mit rabattierten Artikeln. Aufgrund seiner Lage kann man vor oder nach dem Besuch auch bei anderen Outlets wie S.Oliver bequem vorbeischauen.

Wo: Am Moritzberg 9, 97228 Rottendorf

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9.30 bis 19 Uhr, Samstag von 9 bis 18 Uhr (ohne Gewähr)

Mehr über Depot

Salamander Outlet in Rottendorf

Wer auf der Suche nach neuen, günstigen Markenschuhen ist, wird beim Salamander Outlet mit Sicherheit fündig. Mit einer breiten Palette an Schuhen der Marken Adidas, Nike, Bugatti, Gabor und vielen mehr ist sowohl für Erwachsene als auch für Kinder eine große Auswahl vorhanden.

Wo: Am Moritzberg 2, 97228 Rottendorf

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr (ohne Gewähr)

Hier gibt es weitere Informationen zum Outlet

McTrek Outlet in Rottendorf

Das McTrek Outlet führt sämtliche Camping-, Wander- und Outdoorprodukte von renommierten Marken wie The North Face, Jack Wolfskin, Mammut, Uvex und mehr. Das Sortiment beinhaltet Sportbekleidung, aber auch Schlafsäcke, Campingmöbel und sogar Skiausrüstung und Boote für Wassersport. Wer hier zu Besuch ist, kann im gleichen Zug auch noch die anderen benachbarten Outlets in Rottendorf besuchen.

Wo: Am Moritzberg 1, 97228 Rottendorf

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr, Samstag von 9 bis 18 Uhr (ohne Gewähr)

Mehr Informationen zum Outlet gibt es auf der offiziellen Website

Pierre Cardin Outlet in Rottendorf

Das Pierre Cardin Outlet bietet neben den eigenen Men und Women Kollektionen auch Pioneer- und Jupiter Sportswear-Kollektionen an. Von Hemden, Sakkos und Anzügen bis zu Strickwaren und Mänteln reicht das Angebot. Das Outlet liegt in unmittelbarer Nähe des bereits erwähnten Salamander-Outlets.

Wo: Am Moritzberg 2a, 97228 Rottendorf

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr, Samstag von 9 bis 18 Uhr (ohne Gewähr)

Mehr zu Pierre Cardin

Minx Outlet in Schwarzach

Im Minx Outlet gibt es hochwertige Frauenmode zu vergünstigten Preisen. Die Blusen, Hosen, Kleider und vieles mehr sind dort bis zu 70 Prozent reduziert. Zudem befindet sich auch die Marke Sallie Sahne im Sortiment des Outlets, welche Kleidung aus dem Plus-Size Segment anbietet. Hier gibt es also für verschiedenste Körpertypen etwas zu kaufen.

Wo: Gewerbering-Süd 2, 97359 Schwarzach (laut Google)

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 11 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 15 Uhr (ohne Gewähr)

Hier geht es zur Website

Drykorn Outlet in Kitzingen

Das Drykorn Outlet bietet eine Auswahl an Sports- und Streetwear an. Damen- und Herrenmode kann hier zu reduzierten Preisen geshoppt werden. Im Outlet gibt es neben Anzügen und Hosen auch Accessoires, wie Krawatten und Hüte. Für Frauen gibt es eine große Auswahl an Ober- und Unterbekleidung.

Wo: Max-Planck-Straße 1, 97318 Kitzingen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 12 bis 19 Uhr, Samstag von 10 bis 16 Uhr (ohne Gewähr)

Weitere Infos zum Outlet sind hier zu finden

Wertheim Village in Wertheim am Main

Direkt an der A3 liegt das Outlet-Center Wertheim Village. Den meisten sagt dieses "Outlet-Dorf" wahrscheinlich etwas. Es ist das bekannteste im Raum Würzburg und beeindruckt vor allem mit seiner großen Auswahl. Hier sind neben bekannten Marken, wie beispielsweise Nike, Adidas und Vans auch Luxus-Designer-Artikel von Versace, Philipp Plein und mehr zu reduzierten Preisen erhältlich. Neben den Bekleidungsgeschäften finden sich auch Restaurants und Cafés, um den Aufenthalt zu verschönern.

Wo: Almosenberg, 97877 Wertheim

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr (ohne Gewähr)

Mehr Informationen zu Wertheim Village