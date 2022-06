And the Oscar goes to… Luisa Burger. Diesmal jedoch nicht in Los Angeles, sondern in Volkach. Denn mit dem handgetöpferten Oscar zeichnet die Bläserjugend der Volkacher Blasorchester MusikerInnen und UnterstützerInnen aus, die sich hinter den Kulissen für die Orchester ehrenamtlich engagieren. Die liebevoll gefertigte Trophäe wurde Luisa Burger bei der vom Publikum gefeierten Pfingstserenade des SBO übergeben.

Luisa Burger führte zehn Jahren die Bläserjugend als Erste Vorsitzende an, spielt seit 15 Jahren im Symphonischen Blasorchester Klarinette, mittlerweile wirkt sie auch im Förderverein Volkacher Blasorchester e.V. mit. Die Laudatio auf Luisa Burger hielten die Vorsitzende der Bläserjugend, Maria Barthelme und Julia Voll. Luisa Burger dankte sehr herzlich für die Auszeichnung, die sie auch mit all ihren KollegInnen und Freunden, die sie bei der Arbeit in der Vorstandschaft unterstützen, gerne teile. "Ich nehme diese Auszeichnung auch stellvertretend für euch alle in Empfang und freue mich sehr über diese ganz besondere Auszeichnung!"

Die traditionelle Pfingst-Serenade des Symphonische Blasorchesters Volkach unter der Leitung von Manuel Scheuring präsentierte bekannte Filmhits und mitreißende Soundtracks aus der Kinowelt verwandelten den historischen Volkacher Marktplatz an diesem Sommerabend in eine große, musikalische Filmleinwand. Dirigent Manuel Scheuring spannte zusammen mit den MusikerInnen den musikalischen Bogen mit Hits aus "Police Academy" oder "Dschungelbuch" bis hin zu "Fluch der Karibik", als Zugaben entführten die SBOler in den "Tatort" und zu "James Bond". Abgerundet wurde der kurzweilige Abend vor der malerischen Kulisse des mit Fackeln beleuchteten Volkacher Rathauses durch die eingängigen Melodien von "La La Land", "Game of Thrones" und "Harry Potter".

Die Begeisterung des Publikums zeigte sich am Ende des Konzertes mit zahlreichen Spenden, die dem Förderverein Volkacher Blasorchester e.V. zugutekommen.

Von: Katja Eden (Pressestelle VG Volkach)