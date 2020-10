Dornheim vor 5 Minuten

Öl in der Pfanne in Brand geraten

Dem schnellen Eingreifen eines Nachbarn ist es zu verdanken, dass ein Küchenbrand in Dornheim am Dienstag um 13.30 Uhr nicht auf das Haus übergreifen konnte, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Die 85-jährige Hausbewohnerin hatte eine Pfanne mit Öl auf den Herd gestellt und war dann aus der Küche in einen Nebenraum gegangen. Das Öl geriet in Brand und entzündete die über dem Herd liegende Abzugshaube, die auch sofort Feuer fing. Als die 85-Jährige den Küchenbrand bemerkte, flüchtete sie in das Nachbarhaus.