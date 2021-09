Krautheim vor 13 Minuten

Obstverstrich zur Kirchweih

Einen überdurchschnittlichen Erlös erzielte Ortssprecher Dieter Söllner beim traditionellen Obstverstrich zur Krautheimer Kirchweih. Der Behang aller städtischen Streuobstbäume fand seine Abnehmer. Versteigert wurde der Ertrag von Äpfel, Birnen und Nussbäumen. Streuobstbäume sind in der Krautheimer Flur reichlich vorhanden. Seit Jahrzehnten werden in Eigeninitiative neue Obstbäume veredelt und gepflanzt. Zur Jahrtausendwende haben die Krautheimer in Zusammenarbeit mit der Stadt Volkach eine Wiese mit Hochstämmen als Familienbäume angelegt. Jede Ortsfamilie konnte zu diesem Ereignis einen Baum pflanzen. Eine solche Aktion ist auch nach Abschluss der Dorferneuerung in der Planung.