Die Corona-Pandemie stellt das gewohnte Leben nach wie vor auf den Kopf. Zahlreiche Veranstaltungen, die für 2021 geplant waren, wurden inzwischen schon wieder abgesagt oder auf einen anderen Zeitpunkt verschoben. Leider trifft es auch das 60. Nordheimer Weinfest, das nach der Absage in 2020 nun im Mai 2021 stattfinden sollte.

Der Weinfestveranstalter, die Gemeinde Nordheim am Main, habe sich jüngst mit den teilnehmenden Weingütern beraten und schweren Herzens beschlossen, das 60. Weinfest ins Jahr 2022 zu verschieben. Das teilt die Verwaltungsgemeinschaft Volkach in einem Presseschreiben mit. Ursprünglich sollte die Jubiläumsausgabe vom 13. bis 16. Mai über die Bühne gehen. Das Weinfest in Nordheim ist alljährlich das erste große Freiluft-Weinfest der Region. Während der viertägigen Veranstaltung pilgern normalerweise bis zu 25 000 Menschen auf den Festplatz in der Kastanienallee.

Alternativkonzepte auf dem Festplatz wären zwar denkbar, sie kommen aber aufgrund des hohen finanziellen Risikos und der weiterhin unklare Lage für die teilnehmenden Winzerbetriebe nicht in Frage.

Die gute Nachricht: Der Termin für die Neuauflage des 60. Nordheimer Weinfest im kommenden Jahr steht bereits fest: Das Jubiläumsweinfest soll vom 26. bis 29. Mai 2022 stattfinden.